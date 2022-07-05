Асмус призналась в страхе сниматься с Козловским: «Казалось, он меня зажмет!»

Фото: Instagram* / asmuskristina

Профессиональная актриса долгое время не понимала, что ей делать на площадке рядом с коллегой. Но почему?

Российская актриса Кристина Асмус рассказала, как относится к своему коллеге по цеху Даниле Козловскому. По ее словам, огромная популярность актера в начале пугала, но после нескольких совместных съемок страх улетучился сам собой.

«Многие почему-то думают, что Даня надменный, что у него во лбу звезда, но это не так. Скажу честно, я переживала перед съемками, ведь он без преувеличения звезда. Мне казалось, что он актерски просто зажмет меня на площадке, но этого не произошло», — приводит слова Асмус Газета.ру.

Актриса назвала коллегу большим профессионалом и отметила его всеобъемлющую доброту. Звезда указала на комфорт и уют, которые присутствуют в работе с Козловским. Также открытость и простота при общении со съемочной командой и массовкой тоже расположили 34-летнюю Кристину.

«Даня — большой профессионал, и работать с ним комфортно. При этом он очень добрый открытый человек, причем абсолютно не важно, с кем общается — с коллегами по площадке, с актерами массовки, с техническим персоналом. Он открыт для всех», — поделилась мнением звезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Асмус поцеловалась с незнакомым мужчиной при зрителях.

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