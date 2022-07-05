«Я была папина дочка»: у актрисы Ирины Гриневой умер отец

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Актриса Ирина Гринева полностью осиротела в 49 лет. До этого знаменитость потеряла бабушку и маму.

У актрисы Ирины Гриневой не стало отца. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Известно, что звезда воспитывалась матерью и бабушкой, поскольку ее родители разошлись, когда она была маленькой.

«Сегодня утром умер мой папа. Мы вместе жили всего пять лет, потом моя мама увезла меня на поезде в другую жизнь. Я помню, как папа бежал за поездом, а я плакала. Я была папина дочка. И за пять лет я хорошо усвоила, каким должен быть отец и настоящий мужчина, и что такое быть любимой», — пишет артистка.

В посте она отмечает, что слово «отец» у нее ассоциируется с любовью и говорит о понятии, как о божественной проекции.

«Читаю твои письма. Люблю. Сегодня я окончательно повзрослела. Упокой Господи в селениях своих моего папу», — подытожила Гринева.

Теперь актриса театра и кино полная сирота, ведь перед этим у нее умерли бабушка и мама. Последняя, со слов Гриневой, часто утверждала, что умрет еще до старости. Гринева очень сожалеет, поскольку не смогла «дообнимать» ее.

По ее словам, у них обеих были сложные характеры, а это часто приводило к спорам и разногласиям.

Ирина Гринева исполняла роли в театральных постановках: «Гамлет», «Хлестаков», «Тартюф». В кинематографе она известна зрителю по сериалам: «МУР», «Третий фронт», «30 свиданий», «Мама поневоле» и другим.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Ирина Гринева развелась с мужем спустя семь лет.