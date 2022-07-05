Япония ввела новые санкции против 90 граждан и компаний РФ и Белоруссии

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Установлен запрет на экспорт для 65 российских и 25 белорусских организаций.

Японское правительство внесло в санкционные списки еще 90 физических и юридических лиц из РФ и Белоруссии. Об этом сообщает министерство финансов Японии на официальном сайте.

«Принимая во внимание нынешнюю ситуацию вокруг Украины, кабинет министров согласовал новые ограничительные меры в отношении Российской Федерации в целях содействия международным усилиям по достижению мира», — говорится в сообщении.

Новый пакет ограничений включает в себя заморозку активов лиц, которые причастны к «дестабилизации обстановки на востоке Украины». Еще установлено ограничение на торговлю для 65 российских и 25 белорусских организаций.

Сверху накладывается эмбарго на ввоз драгоценных материалов (золота — Прим. ред.) из России. Также с 5 сентября русским клиентам нельзя будет оказывать ряд услуг. Например, трастовые, бухгалтерские/аудиторские услуги и процедуры управленческого консультирования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что крупнейшие зарубежные компании прекратили продавать круизы россиянам.