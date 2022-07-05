Губернатор Калининграда Алиханов: ведется работа над вопросом транзита товаров

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Chernykh

Единственный вариант решения вопроса раз и навсегда — принятие ЕС нового пакета ограничений с исключениями или внесение исключений в действующие пакеты.

Работа над решением вопроса о транзите в Калининград идет хорошо, есть отличные шансы благоприятного завершения для региона и страны. Об этом рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Исходя из той информации, которую мы получаем по разным каналам, по разным источникам, мы понимаем, что работа идет и есть хороший шанс, что она будет завершена так, как нужно региону и как нужно нашей стране», — объяснил он.

В том числе глава региона отметил, что единственный способ быстрого и конкретного решения вопроса — это принятие Евросоюзом нового пакета санкций с изменениями или внесением изменений в уже существующие ограничения.

«С точки зрения устойчивости юридической позиции, конечно, либо по первому, либо по второму треку надо дойти до конца», — приводит его слова РИА Новости.

Еще 18 июня Литва решила прекратить транзит ряда товаров в Калининград. Глава города Антон Алиханов заявил, что санкции распространились от 40 до 50% номенклатуры грузов, куда входят строительные материалы, цемент и металлы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти Калининграда передали в кабмин РФ варианты ответа на действия Литвы.