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Глава Минпромторга РФ Мантуров пообещал плавное снижение цен на автомобили

Эмилия Малинина 40
Глава Минпромторга РФ Мантуров пообещал плавное снижение цен на автомобили

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Стоимость автомобилей пока не снизилась в связи с инерцией относительно закупленных материалов, сырья и комплектующих.

Ситуация с ценами на транспорт начинает достигать стабильности. На данный момент нет оснований для беспокойства, в будущем будет понижение стоимости на машины. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Он отметил, что цена на транспортные средства пока не уменьшилась в связи с инерцией относительно закупленных материалов, комплектующих и сырья. Автомобили производятся на протяжении трех-четырех месяцев, из-за чего сейчас на рынке можно увидеть модели, которые собраны из деталей, поставленных в январе, феврале и марте.

«Если вспомнить курс, который был в феврале, и сравнить с сегодняшним — он отличается существенно, в два раза. Поэтому компании, чтобы не нести убытки, будут плавно «растягивать» изменение цены по году, с учетом постепенного восстановления рынка», — сказал Мантуров.

Также он допустил плавное снижение цен на автомобили на протяжении текущего года, ведь производителям невыгодно придерживаться высоких показателей «до последнего».

«Компании будут вынуждены адаптироваться к запросам рынка, но для того, чтобы все изменения происходили мягче, мы пошли на меры поддержки спроса. Чтобы и потребителю было легче, и производитель смог адаптироваться в данной ситуации», — подытожил он в интервью РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мантуров прокомментировал уход IKEA из России.

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