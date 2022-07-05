Даже креста нет: что стало с могилой Натальи Крачковской

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

С могилы пропал деревянный крест вместе с фотографией, а памятник до сих пор так и не установлен.

Внешний вид места захоронения актрисы Натальи Крачковской может напугать случайного прохожего. На могиле звезды советского кинематографа отсутствует надгробие, сообщает "Экспресс-Газета". Помимо этого, пропала фотография с крестом. В итоге найти захоронение, которое сровняли с землей, возможно лишь по табличке.

После похорон Натальи Леонидовны на могиле был установлен самый обыкновенный деревянный крест. Родственники не торопились заниматься памятником. Причиной тому являлось желание сына Василия перезахоронить отца рядом с матерью.

Для этого требовалась эксгумация останков, но произвести ее вкороткие сроки помешали столичные власти. Перезахоронить звукооператора Владимира Васильевича удалось только в августе 2021 года, однако процесс с появлением памятника так и не сдвинулся с места.

«Весной 2021-го, скорее всего, он уже будет стоять», — говорил Василий.

Наталья Крачковская скончалась в 2016 году. Звезда страдала от диабета и лишнего веса. Она известна зрителю по фильмам «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и другим картинам.

Ранее 5-tv.ru показывал, как выглядит могила Натальи Крачковской спустя шесть лет после смерти актрисы.