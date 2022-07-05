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ВСУ вновь обстреляли из артиллерии Курскую область

Денис Птицын 163

Губернатор Курской области сообщил об обстрелах населенных пунктов Глушковского района

ВСУ вновь обстреляли из артиллерии Курскую область

Фото: Telegram / gubernator_46

О пострадавших пока не сообщается.

Со стороны Украины вновь обстреляли населенные пункты Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в посёлке Теткино. Обстрел продолжается, все подробности позже», — написал представитель властей в официальном Telegram-канале.

 

На фото видны разрушения, разбитые стекла домов и церкви, поврежденный трубопровод. О пострадавших не сообщается.

Telegram / gubernator_46

Telegram / gubernator_46

Telegram / gubernator_46

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