ВСУ вновь обстреляли из артиллерии Курскую область
Денис Птицын 163
Губернатор Курской области сообщил об обстрелах населенных пунктов Глушковского района
Фото: Telegram / gubernator_46
О пострадавших пока не сообщается.
Со стороны Украины вновь обстреляли населенные пункты Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в посёлке Теткино. Обстрел продолжается, все подробности позже», — написал представитель властей в официальном Telegram-канале.
На фото видны разрушения, разбитые стекла домов и церкви, поврежденный трубопровод. О пострадавших не сообщается.
Telegram / gubernator_46
Telegram / gubernator_46
Telegram / gubernator_46