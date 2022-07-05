Секретарь Совбеза Патрушев: объявление России врагом НАТО ведет к эскалации

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Штаты выступили инициатором в напряженности отношений НАТО и России, а все требования Москвы о гарантиях безопасности были проигнорированы.

Объявление России врагом со стороны НАТО — прямой путь к эскалации, а также дестабилизации и напряженности в европейских странах. Такое мнение выразил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Россия, отстаивающая свои национальные интересы и суверенитет, объявлена США и их союзниками врагом, что отражено в доктринальных документах, в том числе принятых на саммите НАТО в Мадриде», — сказал он в рамках выступления на совещании по вопросам нацбезопасности страны в Хабаровске.

Патрушев добавил, что Штаты высказались против конструктивного диалога с Россией по вопросам стратегической стабильности, кроме того, требования Москвы к США гарантировать безопасность были проигнорированы.

Он указал на принятые решения по вступлению в североатлантический блок финской и шведской сторон и на создание нового военного блока AUKUS. В него входит США, Великобритания и Австралия.

Патрушев заключил, что подобные шаги «явно противоречат основополагающему акту Россия — НАТО, который, кстати, де-юре продолжает действовать».

На мадридском саммите в конце июня была подписана декларация, направленная против России.

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