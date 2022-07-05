Певец Сергей Минаев заговорил об эмиграции из России: «Страдать потом?»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Некоторые коллеги артиста по шоу-бизнесу уехали с началом спецоперации на Украине. Что об этом думает музыкант?

Певец, композитор, юморист и телеведущий Сергей Минаев никогда не покинет Россию. Такое заявление он сделал в одном из последних интервью. Идея навсегда уехать за границу, полагает артист, рождается только в недалеких или абсолютно непатриотичных умах. Ему, признается, также интересно, во что превратится сообщество его коллег по шоу-бизнесу — кто сбежит, останется, наговорит лишнего или проявит мудрость.

По словам Минаева, он сильно обеспокоен сегодняшней политической ситуацией — и в мире, и в России — в контексте спецоперации по защите Донбасса. Пока остальные стараются избегать контакта с прессой и чтения новостей, дабы не усиливать страх перед будущим, музыкант активно интересуется информацией из любых источников. Для него важно, чем закончится вооруженный конфликт, оправдаются ли потери армии и мирного населения, будут ли выполнены все цели и задачи операции. Но каким бы ни был итог, чувство Родины Минаева не покинет.

«Уехать — да боже упаси! Ну это же полнейшая глупость! Покинуть место, где ты родился, вырос и живешь, с моей точки зрения, могут либо очень глупые люди, которые очень сильно об этом пожалеют и будут страдать потом, либо те, у кого не существует понятия березок, гробов дедов и родителей и так далее», — сказал шоумен в беседе с «МК».

Как поэтично отметил Минаев, родная страна, государство со всеми его достоинствами и недостатками, это с одной стороны крест, который несет каждый гражданин. С другой — это путеводная звезда, которая направляет и поддерживает. Артист также уверен, что многие звезды, что сейчас отсиживаются за рубежом, в конечном итоге все равно вернутся в Россию. Вот только как преданная публика встретит своих бывших кумиров — вопрос спорный и непредсказуемый.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выступающая против спецоперации РФ и мечущаяся между заграницей и прибыльной Москвой Ксения Собчак снова собралась «в отпуск».