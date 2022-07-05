Минаев: сбежавшим из России Пугачевой и Галкину придется ответить за свои слова

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По мнению артиста, актуальнее размышлять не о самом прибытии знаменитостей на родину, а о приеме, который окажут им разочарованные поклонники.

Максим Галкин и Алла Пугачева непременно вернутся в Россию, несмотря на критику в адрес политики страны в целом и спецоперации на Украине в частности. Такое мнение высказал в одном из интервью певец, комик и телеведущий Сергей Минаев. Но важнее не сам факт возвращения, полагает он, а реакция разочарованных поклонников. Окажут ли они теплый прием звездам, раскритиковавшим страну и ее патриотов?

«Конечно, вернутся (Галкин и Пугачева. — Прим. ред.). Но вот только как придется потом разрешать всю эту ситуацию? Хотя все всегда решаемо. Слава богу, никто никого не зарезал, не убил. А если какие-то слова и прозвучали или звучат, придется за них как-то отвечать. Или не отвечать например. Так тоже может быть. Я вполне представляю себе вариант конфронтации», — сказал он «МК».

www.globallookpress.com / Igor Primak

По словам Минаева, его не очень волнуют отношения бежавших из РФ знаменитостей с их поклонниками. В первую очередь артист беспокоится о причинах и результатах нынешней политической ситуации. В душе происходит нешуточная борьба, признается Минаев.

Как известно, Максим Галкин резко осудил спецоперацию РФ по защите Донбасса, после чего несколько месяцев прожил в Израиле вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри. На Земле Обетованной юморист провел несколько концертов, где со сцены обвинял Россию в военных преступлениях, а потом стал жаловаться на травлю в социальных сетях.

Недавно знаменитости снова сменили место жительства — перебралась в Латвию. Сейчас супруги находятся на вилле «Марта», принадлежащей одному из известных банкиров. Владелец сдает паре жилплощадь в 2400 квадратных метров с двухэтажным особняком, кинозалом и спа-комплексом круглогодично. Пугачева не раз заявляла, что не эмигрировала, а отправилась в отпуск, и ее младшие наследники в сентябре пойдут в свою Московскую школу.

Ранее, писал 5-tv.ru, певец Данко рассказал, что Максима Галкина ждут 15 лет тюрьмы по возвращении в Россию.