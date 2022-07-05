Зима близко: европейцам предложили выбрасывать холодильники и кондиционеры

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Стремление Европы отказаться от российских энергоресурсов вышло на новый уровень.

Чтобы сократить потребление электричества и газа, в Bloomberg предложили людям выбросить холодильники и кондиционеры. Речь идет о старых приборах, которые расходуют куда больше энергии.

Сколько именно удастся сэкономить таким способом, автор статьи не указывает, однако это предложение укладывается в план борьбы с энергокризисом, который сейчас разрабатывают практически все европейские страны.

Сокращение потребления электричества там — одна из главных задач. Правда, некоторые эксперты говорят, что это может зайти слишком далеко. К примеру, в многоэтажках будут отключать лифты, а магазинам запретят работать ночью.