Рисковал жизнью: как скромный парень из Владивостока стал Героем России

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Сам офицер признается, что заслуга в подвиге не только его, но и бойцов, с которыми он выполнял задачу.

Выполнение задач с риском для жизни знакомо и морскому пехотинцу Сергею Кузьменчуку. За свои действия в Донбасса он получил звание Героя России. Сейчас офицер восстанавливается после ранения на родине, в Приморском крае.

Командуя десантно-штурмовым батальоном, майор Кузьменчук получил приказ закрепиться в селе Мощун и создать условия для подхода основных сил. Под покровом ночи, бойцы перешли реку вброд, овладели частью населенного пункта и удерживали позиции в течение трех дней. За это время основные силы возвели наплавной мост и вышли в тыл противнику.

«Морской пехотинец тихоокеанского флота смог выбить противника с занимаемых позиций, закрепиться на рубеже, овладеть населенным пунктом, который был стратегически важен. Подразделение, которым я командую, героическое. Это их заслуга, это их звезда, их звание», — скромно рассказал Герой России Сергей Кузьменчук.

Также во время боя под командованием майора Кузьменчука было уничтожено больше 30-ти националистов и один танк. А наши подразделения смогли занять рубеж без потерь.