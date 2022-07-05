Российские военные возвели железнодорожный мост в разрушенном нацистами регионе

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Служащие помогают городам Донбасса возвращаться к привычной жизни. По мосту на территории будут доставлять гуманитарные грузы.

Помимо выполнения боевых задач российские войска помогают восстанавливать важные объекты на освобожденных территориях. Подразделения железнодорожных войск возвели мост вместо уничтоженного националистами. Они взорвали его при отступлении. Строительство закончили в кратчайшие сроки, по нему уже прошел первый состав. Для того чтобы оценить качество, скорость была минимальной — не больше шести километров в час.

«Движение поездов в обход разрушенного моста восстановлено ранее поставленного командованием сроком на шесть суток. Личный состав при этом проявил слаженность и умение», — отметил командир батальонно-тактической группы железнодорожных войск ЗВО.

Мост имеет стратегическое значение: по нему на освобожденные территории будут доставлять гуманитарную помощь, а также строительные материалы для восстановления городов.