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В ведомстве занимаются не только прямыми обязанностями, но и всячески помогают мирным жителям.

В Херсоне начинает работу новое правительство: органы власти в регионе будут сформированы по российскому образцу. Военная комендатура также продолжит свою работу. После всего того произвола, что творили неонацисты, ее работников завалили просьбами о помощи. И каждая история поражает своим цинизмом. Как украинские боевики обращались со своим же народом, жители Херсона рассказали корреспонденту «Известий» Мери Бадунц.

Это только по названию комендатура в Херсоне — военная. Помимо охраны правопорядка, одна из главных задач — вернуть город к мирной жизни как можно быстрее. Жители Херсона и близлежащих сел обращаются с самыми разными вопросами.

Николай Лебедев пришел с просьбой отремонтировать подстанцию: националисты вывели ее из строя еще во время боев за город. В поселках нет не только света, но и воды. Украинские власти ремонт жизненно важного объекта саботировали.

«Делать не хотели, не хотели просто делать! Поотпускали людей, поувольняли. И некому работать, некому выезжать. Мы не знаем что делать: то одного, то второго нет. Одни отговорки», — посетовал житель области Анатолий Лебедев.

Помогают в комендатуре и тем, чье имущество забрали боевики украинской теробороны. Такая практика для них была нормой. У Александра машину угнали прямо со двора.

Конфискацию имущества мирных жителей в территориальной обороне оправдывали необходимостью. Снабжение таких подразделений шло по остаточному принципу. Так же как и пополнение: туда брали всех подряд, часто даже с медицинскими противопоказаниями. Тем, кто сопротивлялся, — угрожали.

Вот чем была вооружена херсонская тероборона: гранаты, ржавые автоматы и вот такой интересный экземпляр — самодельный однозарядный пистолет под охотничий патрон 16 калибра. Специалисты не уверенны в его безопасности. При неумелом использовании можно вообще лишится рук.

Вот с таким оружием ВСУ отправляли новобранцев в окопы. Там многие впервые в жизни и взяли в руки автоматы.

«24 числа вызвали нас в военкомат. Я не служивый — по состоянию здоровья. Вызвали в военкомат. Там было человек пять. Дали автоматы в руки, гранаты, паттерны, поставили нас здесь и говорят стойте, будете охранять. Вы теперь тероборона», — рассказал молодой человек из Херсона.

Впрочем, служба Евгения Гробовенко длилась недолго. По его словам, он вместе с с остальными сбежал, а оружие спрятал. Теперь сам пришел в комендатуру и выдал тайник. Говорит, что хочет жить как и прежде: не боясь за себя и семью.

Точно так же считают и жители Херсона. Мирная жизнь в городе налаживается: открылся банк, выплачиваются пенсии и пособия. Недавно начали вещать российские телеканалы.

Как отмечают местные жители, из всех источников информации люди собирали какой-то образ. Но самое главное, что в Херсоне нет боевых действий.