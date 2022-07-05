Ответственная задача: как российские военные доставляют припасы на линию фронта

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Каждый выезд — настоящее испытание, ведь противник может напасть на ценный груз в любой момент.

Колонна из более чем полусотни грузовиков отправилась в зону проведения спецоперации на Харьковском направлении. На борту каждой фуры груз, без которого наступление на позиции националистов невозможно — это топливо и вооружение.

Боевики пытаются уничтожить каждую такую колонну, устраивая смертельные ловушки на пути. Как их удается обойти, увидел корреспондент «Известий» Кирилл Ольков. Вместе с военными он отправился к передовой.

Короткий инструктаж — и можно выдвигаться. Впереди долгий и опасный путь. У этого военного подразделения своя важная миссия: довезти груз в целости и сохранности до тех, кто в нем нуждается больше других.

Колонна растягивается на несколько километров. Более пятидесяти груженых доверху фур под прикрытием с воздуха везут десятки тонн топлива и сотни ящиков с боеприпасами.

«Если вдруг мы не выполним задачу не доедем до передовых позиций, то как вести боевые действия. Ребята не теряются. Ребята — молодцы. Знают, какую задачу выполняют, и знают, для чего они здесь», — рассказал командир подразделения Никита.

Тяжелые грузовики стремительно несутся через лес. Останавливаться нельзя, отклоняться от маршрута тоже. Контроль за передвижением военной колонны — максимально строгий.

Дороги на харьковском направлении все еще опасны: на трассе могут быть ловушки. Украинские националисты ведут целенаправленную охоту за машинами обеспечения: устраивают засады гуманитарными конвоям, минируют дороги по пути движения.

«Противник может быть где угодно и когда угодно: нужно быть предельно внимательным», — рассказал один из бойцов.

Впрочем, ценный груз под надежной защитой зенитной установки. Периметр как на ладони. Угол обзора — максимальный.

Колонна добралась до пункта назначения без происшествий. Разгрузка — прямо на позициях.

Здесь, на замаскированных укрепленных позициях в зоне проведения спецоперации боеприпасы разгружают и скоро передадут в подразделения которые находятся на передовой.

Изматывающая дорога позади. Но отдыхать некогда. Пустые грузовики возвращаются обратно — ждать следующего рейса. А военные используют эту короткую передышку, чтобы передать привет домой.

«Хотел бы, конечно, привет передать семье: маме, папе, жене любимой. Привет вам большой. Я вас всех люблю», — сказал Никита.