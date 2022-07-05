Полиция задержала парня, устроившего стрельбу в Чикаго на День независимости

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Charisius; 5-tv.ru

Подозреваемый молодой человек перед массовым убийством выкладывал видео странного содержания.

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе на параде в пригороде Чикаго. Сразу после ЧП преступник пустился в бега. Но его заметили в соседнем городке и после непродолжительной погони схватили. Подозреваемый — 22-летний Роберт Кримо.

Именно он по версии следствия открыл стрельбу на параде в честь Дня независимости. Власти сообщают о шести погибших, еще почти три десятка ранены, их всех доставили в больницы.

На ЧП отреагировал и президент Байден. Он предложил местным властям всестороннюю поддержку и в очередной раз предложил ужесточить законы о продаже оружия…

«Перед отъездом в Европу я подписал закон — первый реальный закон о безопасном обороте оружия за 30 лет. И совместными усилиями мы сможем улучшить ситуацию. Вы все слышали, что сегодня произошло, каждый день нам напоминают, что в нашей демократии и нашем образе жизни нет ничего гарантированного. Но мы должны бороться за свои интересы», — заявил американский президент.

Улицы Хайленд-парка — северного пригорода Чикаго — до сих пор перекрыты. Полиция опрашивает очевидцев. По их словам, преступник успел сделать несколько десятков выстрелов. Находился при этом он на крыше здания, мимо которого шли участники парада.