Глаза и уши союзных войск: как в ДНР «вскрывают» огневые точки ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм; 5-tv.ru

Обстановка в районе поселка Пески, где осели украинские националисты, сравнима с натянутой струной.

К развязке движется наступление сил ДНР в направлении поселка Пески. Именно оттуда националисты обстреливают Донецк и соседние населенные пункты. Но каждая атака боевиков позволяет нашим военным моментально вычислять их позиции. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин увидел, как «вскрывают» огневые точки неонацистов.

По позициям своего подразделения командир с позывным «Поляк» уже может перемещаться с закрытыми глазами, в любое время суток, в любых погодных условиях. Каждый день — обход территории. Контролирует все лично.

Окопы противника близко. Говорит, в роте у всех уже стопроцентный слух, в затишье любой хруст ветки, шелест листвы сразу обращает на себя внимание.

Пока общаемся в относительно безопасном месте — над головой продолжают летать снаряды. Когда идет обстрел города, а бьют именно из Песок, в окопах начинается движение.

Судя по дыму, после попадания сдетонировал боекомплект: очередное оружием ВСУ уничтожено. Но на этом все только начинается.

Постоянно слышим выходы, каждые пять минут летит в сторону Донецка. Обратно тоже летит: замечают, отрабатывают.

Связь на этих позициях организована по старинке. Сейчас это самый надежный вариант, чтобы довести важную информацию.

Так называемые «глаза» — бойцы-наблюдатели — следят не только за артиллерией противника, но за проникновениями по периметру. Так солдат с позывным «Шило» или «63» — по числу лет, накануне вычислил ДРГ противника, которая пыталась пройти на позиции. Открыл огонь.

«Да какой подвиг! Ну вот, зашли эти… Ну отбили и все. По посадке с поля зашли к нам», — рассказал боец.

Бойцы предполагают, что формирования Украины начали к чему-то готовиться, но при этом основные силы отвели. Остались резервисты и мобилизованные.

Обстановка напряженная. Все ждут. Развязка может наступить совсем скоро.