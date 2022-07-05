ВСУ ударили по городу Стаханов в ЛНР «Точкой-У»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roman Yarovitsyn; 5-tv.ru

Пока неизвестно, что было целью боевиков.

ВСУ ночью продолжили обстрелы республик Донбасса. Под удар попал город Стаханов в ЛНР. Из района Артемовска боевики запустили ракету «Точка-У».

Что именно было целью, пока неизвестно. В соцсетях местные жители сообщают о взрыве и пожаре. Информация о пострадавших и масштабах разрушений сейчас уточняется.

Кроме того, ночью националисты продолжили обстрел пригородов Донецка, снаряды падали на жилые кварталы Ясиноватой, где после дневных атак продолжается разбор завалов.

За прошедшие сутки боевики выпустили по территории ДНР больше 300 боеприпасов, в том числе и реактивных.