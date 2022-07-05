Турция расследует происхождение зерна на задержанном сухогрузе под флагом РФ

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Судно «Жибек жолы» 1 июля встало на якорь недалеко от турецкого черноморского порта Карасу.

Власти Турции расследуют происхождение зерна на борту сухогруза «Жибек жолы», который 1 июля встал на якорь недалеко от черноморского порта Карасу. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на информацию, полученную от турецких чиновников.

Судно ходит под флагом России, однако высказывались предположения, что оно может принадлежать Казахстану. Глава ведомства Сергей Лавров заявил, что груз шел по контракту между Таллином и Анкарой.

Отмечается, что пока неизвестно, откуда груз и куда он следовал, судно будет пришвартовано близ Карасу. Один из источников агентства уточнил, что Турция как посредник в переговорах Москвы и Киева относительно создания безопасного коридора для вывоза украинского зерна, крайне внимательно относится к ситуации. В связи с этим, добавил чиновник, встреча по зерновому вопросам с участием стран-членов ООН может пройти уже через неделю.

Как пишет EADaily, сухогруз «Жибек жолы» был задержан в Турции по требованию Киева, который считает, что под российским триколором перевозится украинское зерно. Такое объяснение озвучивал ранее посол Киева в Анкаре Василий Боднар. Он заявил, что отправной точкой маршрута судна стал Бердянск — он является частью освобожденных территорий Запорожской области. В регионе от соответствующих комментариев отказались.

Стоит отметить, Киев не раз обвинял Москву в краже зерна без исчерпывающих доказательств. По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, это были очередные попытки манипулировать общественным мнением в свою пользу. Причины он видит в очевидном преимуществе РФ в контексте спецоперации по защите Донбасса.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев заплатил по 100 долларов активистам в Одессе за провокацию против России.