The Economist: Европа столкнулась с множеством проблем в энергетической войне с Россией

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Даже если ЕС сможет восстановить былые торговые отношения с РФ, то все равно не сможет получить часть ресурсов.

Европейские страны за короткий период потеряли заметный объем получаемого топлива, отмечает издание The Economist. По прогнозам экспертов, Европа навсегда останется как минимум без 2,5% получаемых ресурсов.

Причиной этого стало закрытие после пожара предприятия по сжижению газа в техасском Фрипорте.

А после того, как «Газпром» объявил о сокращении транзита газа через трубопровод «Северный поток-1», ЕС лишился еще 7,5% получаемого топлива.

Журналисты считают, что во время встречи G7 лидеры стран за шуточками и обсуждением президента РФ Владимира Путина прятали то, что жителей Европы готовят к новым «болезненным последствиям» антироссийских санкций.

Еще одна ловушка для ЕС, которая только усугубляет ситуацию, — отсутствие новых каналов для получения топлива.

«Терминалы сжиженного природного газа (СПГ) работают на полную мощность. Поставки по трубопроводам из Алжира, Азербайджана или Норвегии трудноосуществимы. Перезапуск голландского газового месторождения Гронинген, <…> политически сложно», — перечисляют проблемы Европы в статье.

Исходя из всех этих факторов, по оценкам консалтинговой компании Rystad Energy, европейские газохранилища к зиме будут заполнены в лучшем случае на 60%.

Ранее 5-tv.ru писал, что каждый второй житель Германии боится замерзнуть предстоящей зимой.