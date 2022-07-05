Иммунолог рассказал, укусы каких насекомых могут быть смертельно опасны

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Некоторых представителей вида, знакомых каждому россиянину, принято считать безвредными, хотя их укусы таят в себе серьезную угрозу.

Жалящие насекомые — пчелы, осы, шмели и многие другие — способны убить человека почти моментально, заявил врач иммунолог-аллерголог, автор научных статей Даниил Щепеляев. Эти пушистые букашки знакомы каждому жителю РФ, их принято считать почти безвредными, если только они не нападают роем, однако и один укус может оказаться фатальным. Убьет человека не доза яда из жала, речь идет, разумеется, об аллергической реакции.

Чтобы понять, есть ли у вас подобная аллергия, вспомните, какова была реакция организма на последнюю неприятную встречу с пчелой. Если появлялся внушительный отек, ухудшалось общее состояние, значит, чувствительность к яду имеется. Сигналом держаться подальше от недоброжелательных насекомых также является непереносимость продуктов пчеловодства. Этим людям нужно быть осторожными в летний период и обязательно пользоваться средствами защиты.

«Осы, шмели, пчелы, то есть жалящие насекомые, опасны в первую очередь массовыми укусами, потому что сам яд вызывает тяжелые изменения, которые могут привести к смерти больного. Либо аллергии. Если у больного есть сенсибилизация к данному яду, он может от одного укуса погибнуть. Самое страшное — анафилактический шок», — отметил эксперт в беседе с URA.RU.

По словам Щепеляева, человека с аллергией едва ли получится спасти, если его ужалят в области груди, шеи и лица. Так как они расположены близко к сердцу и головному мозгу, действие яда будет практически моментальным. Больше шансов вернуть пострадавшего к жизни у врачей, когда укус приходится на конечности. Кроме того, разница последствий зависит еще и от вида жалящего насекомого.

«Оса — хищник, и жало — это способ убийства насекомых, поэтому укусы ос осложняются в большей степени нагноением. Яд пчелы считается стерильным. Там нет болезнетворных микробов. У осы он другой», — добавил доктор.

Щепеляев также призвал проявлять осторожность во время отдыха на природе и в зеленых зонах города в связи с пробуждением клещей. В Москве, подчеркнул специалист, наиболее велика вероятность получить болезнь Лайма после встречи с насекомым, а энцефалитных клещей сейчас больше всего в Приморье. Каждое лето медики напоминают о необходимости вакцинации и использования защитных средств, а также тщательного осмотра тела после каждого похода в лес или парк.

Ранее, писал 5-tv.ru, врач Марина Внукова предупредила о миграции в РФ из теплых стран насекомых и моллюсков, переносящих опасные для человека и животных заболевания.