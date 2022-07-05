Бориса Джонсона назвали ходячим мертвецом, тянущим Великобританию в могилу

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Рейтинг премьер-министра стремительно падает после скандалов со служебными превышениями.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон — ходячий мертвец, который тянет за собой в могилу всю страну. Такое заключение опубликовала обозреватель Несрине Малик в прессе. По мнению журналиста, англичане с нетерпением ждут его отставки и надеются, что за ней последуют хотя бы минимальные изменения в государственной политике.

Рейтинг Джонсона, по мнению Малик, стремительно падает после серии скандалов. Недавно прогремели несколько отставок в кабинете министров, сам премьер получал штрафы за нарушение ограничительных мер, консерваторы проиграли на дополнительных выборах, а члены партии премьера инициировали вотум доверия. Вишенкой на торте стал отчет старшей госслужащей аппарата британского правительства Сью Грей о вечеринках на Даунинг-стрит.

Как пишет Малик, в обществе создается ощущение полной безнаказанности, ложь и служебные нарушения становятся нормой для властных структур. Уход с поста Бориса Джонсона, полагает обозреватель, даст надежду на восстановление «хотя бы некоторого подобия стандартов и ценностей в британской политике». Смещение премьера, уверена она, неминуемо.

«Пока мы ждем, утешаясь тем фактом, что Джонсон — ходячий мертвец, происходят две вещи. Во-первых, политические нормы отшлифовываются. Стандарты, которых мы придерживаемся и ждем от политиков, имеют все меньшее значение, чем стандарты, которых политики придерживаются сами. Новые нормы начинают заменять старые, и их становится очень трудно изменить в одночасье», — цитирует Малик The Guardian.

Журналист отметила, что дисфункциональное правительство Джонсона выглядит как фарс, но по-прежнему принимает решения, напрямую влияющие на жизни реальных людей. Вместе с единомышленниками обозреватель ждет «политической кончины Джонсона» и созданного им образа партии консерваторов. Пришло время активных действий для его свержения, настаивает она.

Ранее, писал 5-tv.ru, Борис Джонсон придумал, как выглядеть круче президента РФ Владимира Путина и предложил раздеться всем лидерам G7 на официальной встрече.