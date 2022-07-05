Непотребко: предавшую Россию Нетребко травят в сети за фото с полуобнаженным мужчиной

Фото: Instagram* / anna_netrebko_yusi_tiago

В последних постах в соцсетях оперная дива предстает то в обнимку с молодыми мускулами, то в странных нарядах, которые высмеивает публика.

Покинувшая Россию оперная певица Анна Нетребко стала поводом для насмешек подписчиков в социальных сетях. Публика никак не может простить звезде бегство и осуждение родины в угоду коллективному Западу. На днях исполнительница прилетела в Верону — там на знаменитой площадке Arena di Verona (античный амфитеатр) она исполнит партию в «Аиде».

За кулисами она сфотографировалась с полуобнаженными артистами балета, прильнув к мускулистому загорелому красавцу. Супругу и коллеге Нетребко Юсифу Эйвазову тут же указали на неприличное поведение жены.

Instagram* / anna_netrebko_yusi_tiago

Немногим раньше оперная дива разместила в личном блоге романтичный кадр, на котором предстала в девичьем платье в крупный цветок на фоне золотистого поля. Образ певицы в венке из бутонов также вызвал множество едких комментариев.

Фолловеры отмечали, что пока соотечественники нетребко переживают непростые времена, она то и дело развлекается и позирует фотографам. Другие добавляли, что ко всему прочему звезда мировой сцены так и не воспитала в себе хороший вкус и выбирает наряды не по возрасту.

При всем при том, в соцсетях оперная дива не желает видеть иных мнений, кроме хвалебных комментариев. Потому весь негатив почти сразу же удаляет. Видать, правда глаза колет.

Отношение Нетребко к спецоперации по защите Донбасса подорвало ее репутацию я РФ. Некоторое время певица с мировым именем избегала высказываний на этот счет, но вскоре под давлением своего европейского менеджмента она публично осудила политику Кремля. При этом артистка не захотела отказываться от родины и выступать против президента, так как является гражданкой РФ. Если нужно, заявила звезда, она усидит и на трех стульях, лишь бы не терять связь с Москвой. Предательством исполнительница это не считает.

Недавно Нетребко вызвала бурю возмущения подписчиков, разместив в соцсетях фото с немецкой газетой Die Zeit в руках. На обложке был ее снимок и цитата из интервью — «Россия, что ты от меня хочешь?». Оперная дива таким образом показала, что не понимает претензий в свой адрес и резкого негатива. Поклонники ответили — они ничего не хотят и уже не ждут ее на родине. К слову, все концерты звезды в РФ отменены.

Ранее, писал 5-tv.ru, журналист Евгений Додолев рассказал, сколько денег получала за свои выступления Анна Нетребко от российских властей. Стоит отметить, сама знаменитость заявляла, что не обязана президенту Владимиру Путину и стране в целом своим состоянием.

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