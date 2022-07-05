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Этот день идеально подходит для наведения порядка в доме, а также достижения духовной и материальной гармонии.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» во вторник, 5 июля?

Во вторник пора заняться хозяйством и навести генеральную уборку. Почистить можно все, что душа пожелает. От кастрюль до отношений. Главное — без сожалений отпускать восвояси все то, что отжило и больше не приносит ни пользы, ни удовольствия.

Для тех, кто давно планирует сесть на диету, вторник идеальное время для ее начала. Лишние килограммы уйдут быстро и без особых мучений.

Посещение бань, спа, очистительных процедур — самые правильные занятия этого вторника. Не только же шторы стирать и полы подметать! Собственное тело привести в порядок — гораздо более важная задача.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.