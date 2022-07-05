Цыганов признался, что до последнего не верил в начало спецоперации на Украине

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Актер осознал происходящее только когда узнал о реальных жертвах вооруженного конфликта и потоке беженцев.

Актер Евгений Цыганов признался, что никак не мог поверить новостям, сообщавшим о начале специальной военной операции РФ на Украине. В YouTube-интервью Ксении Собчак он заявил, что осознавал нарастающее напряжение, но не ожидал реального столкновения. Лишь спустя некоторое время, когда появились прямые свидетельства описываемым в СМИ событиям, он принял информацию как факт.

«Никто не верил до конца, что это, вообще, возможно. Знаешь, как на арабском рынке, когда там кричат, руками машут, но они же никогда друг другу не вмажут. Когда уже полетели ракеты, начали разрушаться города, начали бежать люди, и появились жертвы, стало понятно, что это возможно», — сказал Цыганов.

Артист также отметил, что на себе испытал последствия введенных после старта спецоперации антироссийских санкций. Как известно, страны Запада в связи с ситуацией на Украине ввели уже шесть пакетов ограничений в стремлении изолировать Москву от остального мира.

Санкции коснулись экономики, торговли, даже небо над некоторыми государствами закрыто для самолетов из РФ. На фоне этого происходит так называемая отмена русской культуры за рубежом. Цыганов, как и многие его коллеги по творческому цеху, лишился работы в Европе, просто потому что является гражданином РФ.

Спецоперация продолжается с 24 февраля. О присоединении Москвы к ополченцам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) президент РФ Владимир Путин объявил после обращения их лидеров с просьбой о признании и помощи. ВСУ в очередной раз открыли огонь по городам Донбасса, и главы ЛДНР опасались гуманитарной катастрофы. Путин назвал целями операции денацификациию и демилитаризацию преступного киевского режима, из-за которого мирные жители отделившегося региона терпят геноцид и издевательства вот уже восемь лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезда «Сватов» Татьяна Кравченко относится к спецоперации ВС РФ на Украине.