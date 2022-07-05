Нашел крайнюю: Андрей Разин обвинил в смерти Юры Шатунова судью из Ставрополя

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Продюсер и экс-солист «Ласкового мая» боролись за права на песни легендарной группы. Многие друзья покойного заявили, что именно бесконечные тяжбы могли подорвать здоровье певца.

В смерти экс-солиста «Ласкового мая» Юры Шатунова виновна судья из Ставрополя Светлана Лунева. Такое заявление в личном блоге сделал продюсер группы Андрей Разин. В то же время именно его как инициатора бесконечных тяжб за авторские права на песни коллектива многие фанаты и друзья артиста считают причастным к трагедии. Но шоумена свой взгляд, и он не стесняется открыто называть Луневу преступницей.

Разин опубликовал пост с объяснением громкого заявления в соцсетях. Вместо фото разместил в нем изображение таблички «Ставропольский краевой суд» и подписью: «Здесь работает убийца. Как оказалось, не собственное сутяжничество, а непрофессионализм судьи продюсер считает фактором, повлиявшим на здоровье певца. Лунева якобы незаконно вынесла решение в его пользу и дала ложную надежду. Как подчеркнул шоумен, «умышленно, по своему усмотрению, чужую собственность передала Юрию Шатунову».

«Считаю, что в смерти Юры Шатунова виновна Светлана Лунева. Это — псевдосудья, которая незаконно вынесла решение в пользу Юрия, тем самым обнадежила его и ввела его в заблуждение, что он имеет какие-то права… Думаю, что это решение привело Юру к такому эмоциональному всплеску на фоне большого и трудного гастрольного графика, что во многом повлияло на его уход из жизни», — написал Разин.

www.globallookpress.com / Viktor Chernov

Неуемный продюсер отметил, что намерен продолжать спор, а также подать жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей и поставить о вопрос о лишении Луневой статуса федерального судьи.

«Это я вам обещаю как бывший Депутат Государственной думы Ставропольского края трех созывов и председатель комиссии по назначению судей», — заключил он.

Пока Разин сокрушается о смерти бывшего подопечного и ищет виновных, коллеги строят предположения, почему же столь небезразличный человек не явился на похороны Шатунова. Продюсер Андрей Тимофеев уверен, что шоумен боится травли со стороны фанатов, уверенных, что он и только он довел артиста до смерти. Прежде предполагалось, что Разин переехал в США, и поэтому не успел на прощание. Однако Тимофеев заверил: он просто скрывается от гнева общественности, а живет на самом деле в Турции, это три часа дороги самолетом.

Юра Шатунов скончался в результате обширного инфаркта в возрасте 48 лет 23 июня — примерно через неделю после долгожданной победы в суде. Ему стало плохо во время отдыха с друзьями на даче в Подмосковье. Певец пожаловался на острую боль и спазм в груди. Приятели сами отвезли его в ближайшую сельскую больницу, оттуда бригада реанимации доставила артиста в Домодедово, но спасти звезду врачам не удалось. Часть праха Шатунова была захоронена на Троекуровском кладбище. Вторая часть будет доставлена в Германию, где исполнитель жил с семьей.

Ранее 5-tv.ru выяснял, кому достанется творческое и материальное наследие Юры Шатунова.