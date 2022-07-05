В Мариуполе открыли мемориал в честь погибшего офицера Черноморского флота

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Доску с портретом капитана первого ранга Андрея Палия установили на месте его гибели. Он был убит 19 марта, безоружным, когда помогал мирным жителям выходить через гумкоридоры из зоны боев.

В Мариуполе открыли мемориальную доску в честь заместителя командующего Черноморским флотом капитана первого ранга Андрея Палия. Он погиб 19 марта безоружным, помогая мирным жителям уходить из района боевых действий по российским гуманитарным коридорам. Напоминание о подвиге офицера с его портретом установили на месте его убийства.

Как рассказал корреспондент RT Хассан Нассра, солдаты морской пехоты называли своего командира живым примером смелости и патриотизма, выдающимся лидером, бойцом, товарищем по оружию. После распада СССР Палий отказался приносить присягу украинской армии, пошел служить в Черноморский военный флот, чтобы защищать единственную родину — Россию. За тридцатилетнюю карьеру дорос до высокого звания, занимался не только кабинетной работой, но и часто бывал и на линии огня

«За подвиг, совершенный в бою при освобождении Мариуполя от нацистов, указом президента РФ капитан первого ранга Палий Андрей Николаевич посмертно награжден Орденом Мужества. Андрей Николаевич был потомственным офицером и воспитал сына-офицера. Он всегда стремился быть впереди, вести за собой людей, жить по принципам», — такие слова звучали на месте гибели героя.

На счету Палия участие в вооруженных конфликтах в Чечне и Грузии, борьба с террористами в Сирии. С инициативой открыть в его честь мемориальную доску выступили друзья и сослуживцы.

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