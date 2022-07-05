Новый боец на любовном фронте: раскрыта личность очередного бойфренда Волочковой

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Вскоре после публикации видео с молодым ухажером проворные журналисты выяснили, чем живет и зарабатывает таинственный кавалер балерины.

Новый кавалер балерины Анастасии Волочковой Джехангир Мансуров, как выяснили журналисты, — бизнесмен и владелец агентства недвижимости. Личность молодого бойфренда звезды была рассекречена вскоре после публикации совместного видео в социальных сетях. На кадрах ухажер вез танцовщицу на выступление, придерживая ее за руку. На пальце селебрити красовалось кольцо с крупным камнем в огранке сердцем — предположительно, подарок возлюбленного.

Еще пару месяцев назад Волочковой приписывали другой роман, курортный. Артистка хвалилась богатствами избранника, говорила, что он владеет футбольным клубом, яхтой и самолетом. А еще обладает огромным добрым сердцем. Лица состоятельного мужчины, коих давно не видели рядом с балериной, поклонникам так и не показали. Танцовщица уверяла, что у мужчины есть парк с элитными автомобилями, что он также снял ей целый остров для отдыха — вдали от назойливых папарацци.

Instagram* / volochkova_art

Однако продолжения турецких страстей страна не увидела, как и лица ухажера. На его место, как это свойственно эпатажной звезде, вскоре пришел другой, похоже, без самолета, но тоже не бездельник. Как пишет Vokrug.tv, Мансуров окончил Саратовскую государственную юридическую академию по специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности», после чего открыл собственную фирму.

Волочкова с завидной регулярностью представляет публике все новых кавалеров. Все они, по ее словам, красивые, сексуальные, щедрые на ласки господа, поклоняющиеся женственности и красоте. Об исчезновении некоторых становится известно только после появления свеженького, другие становятся героями скандалов. Как, например, банщик Сергей Кузнецов, которого балерина обвинила в обмане — он якобы только изображал любовь к ней, чтобы прославиться.

Ранее, писал 5-tv.ru, 46-летняя Анастасия Волочкова объяснила, почему рядом с ней оказываются только молодые мужчины.

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