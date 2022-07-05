Фактически подкармливают: почему акулы нападают на туристов в Египте

Фото, видео: www.globallookpress.com / MICHAEL PATRICK O'NEILL; 5-tv.ru

Причин, по которым акула решила атаковать женщин-туристок на египетских курортах, может быть много. Но мало кто знает, что в эти воды сбрасывают туши животных с торговых судов.

Отдых десятков тысяч туристов в Египте оказался сорван. Пляжи Хургады оцеплены. В красивейшем Красном море не поплавать и не полюбоваться разнообразием рыб. Все дело в акуле, жертвами которой уже стали два человека. Корреспондент «Известий» Алиса Паршакова выяснила, почему хищники приплыли слишком близко к берегу и начали нападать на людей.

Новые кадры жуткого нападения у берегов Хургады. И хотя рядом сотни человек — сделать никто ничего не может. Только двое туристов на досках для сап-серфинга пытаются спасти жертву.

За пару дней уже погибли две женщины. И только сейчас власти приняли серьезные меры: закрыли пляжи, запретили дайвинг, рыбалку. Туристы рассказывают, что акулы постоянно плавали недалеко. А дайверы буквально за 15 минут до трагедии предупредили египетских спасателей: здесь опасно! А в ответ услышали только смех.

«Нам говорят, что это нормально, а вы чего хотели. Прямо у берега увидели двух акул: одна была большая пятнистая, проплыла под нами. Слава богу, мы не начали паниковать, иначе бы нас бы не было в живых», — поделилась туристка Виктория Ковалева.

Оба нападения были в одном и том же месте. Тело второй женщины нашли в рифах буквально в двухстах метрах. Сегодня хищника опять видели близ пляжей. Объявили охоту, но пока что поймали лишь маленькую акулу.

«Скорее всего, это та же самая акула, когда акула становится людоедом, она не может отказаться от такой легкой и сладкой добычи. Она патрулирует воды и ждет очередную легкую добычу», — пояснил морской биолог, дайвинг-инструктор Дмитрий Орлов.

Оказалось, что хищников здесь фактически подкармливают. Суэцкий канал — кратчайший путь из Австралии и Новой Зеландии в Европу. Тут ходят корабли, до отказа набитые мясом. Часть его нередко оказывается прямо в воде.

«Когда везут эту новозеландскую и австралийскую баранину, туши, когда рефрижератор выходит из строя, — сейчас, вы знаете, страшная жара в Египте +50 в тени, — капитаны принимают решение, чтобы не вести протухшее мясо, выбросить эти туши за борт», — рассказал вице-президент Альянса турагентств Алексан Мкртчян.

Пляжи в районах Хургады будут закрыты еще два дня. Океанологи уверены, что этого не достаточно. У тигровых акул сейчас период размножения, и они приплывают на мелководье.