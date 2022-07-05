ВСУ отступают по всем фронтам: союзные войска выходят на новые рубежи

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В настоящий момент войска РФ и бойцы ДНР направляются к Северску, в котором украинские националисты уже окопались и взяли в заложники мирных жителей.

Союзные силы прошли освобожденный Лисичанск и двигаются в сторону Северска, куда отступают подразделения ВСУ, хотя такое отступление больше похоже на бегство.

Личный состав украинских войск после интенсивных боев в Луганской народной республике поредел до 40%. Наступление на Северск идет сразу с двух направлений. Военных сопровождает корреспондент «Известий» Денис Кулага, он присылает эксклюзивные кадры продвижения военных колонн.

«Ехать далеко еще?»

«Ну, прилично. Если по прямой, то километров семь-восемь. Но мы зигзагами».

В Северске украинские военные применяют свою излюбленную тактику — прикрываются гражданскими.

По данным Минобороны РФ, боевики разместили на территории одной из школ технику, артиллерию, РСЗО, а спортзале удерживают мирных жителей.

Взятие Северска, который называют последним рубежом для украинских сил, откроет путь нашим военным к более крупным городам в ДНР — Краматорску и Славянску.

Кстати, сам Северск еще 400 лет назад задумывался как одна из ключевых точек для охраны южных границ российского государства от татаро-монголов. Тогда он назывался Бахмутская сторожка. Вскоре город может обрести новую жизнь.