«Осколок еще горячий»: ВСУ обрушили на мирных жителей ДНР более 500 ракет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм ; 5-tv.ru

ВСУ, видимо, хотят сравнять Донецк с землей. Националисты бью по рынкам, вокзалам, заводам и даже пожарным машинам.

Донецке с самого утра находится под ожесточенными обстрелами ВСУ. В результате разрыва одной из ракет ранен наш коллега с телеканала «ТВ Центр» — ассистент оператора Андрей Алексеев. Осколок попал под бронежилет, сейчас журналист в тяжелом состоянии, его готовят к операции.

Всего за день украинские силы выпустили по двенадцати районам ДНР более пятисот ракет. Три человека погибли, 27 ранены. Жилые дома, детские сады, химзавод и шахта, — били по самым уязвимым объектам.

А во время обстрела донецкого железнодорожного вокзала снаряды рвались в нескольких шагах от съемочной группы «Известий». На этот раз повезло — все целы. С места событий передает военкор Роман Польшаков.

«Только что был выход…» — корреспондента прерывает новый удар.

«Пойдем в убежище», — заключает военкор.

Со съемочной группой на вокзал забегают и люди.

«Просто вокзал, просто рынок, я на рынке работаю, я домой уехать не могу!» — срывается на крик спасшаяся от обстрела ВСУ девушка.

А эти кадры- доказательства преступлений боевиков против мирных удалось снять оператору известий Федору Болдыреву. Снаряд приземлился в 20 метрах, за его спиной на рынке возле вокзала.

Сразу же начинается пожар. Пламя охватывает большинство рядов. Мы посчитали — между прилетами от двух до четырех минут. Рядом с дверьми вокзала сыпятся осколки.

Люди прячутся в подвале, звонят родственникам, сообщают, что с ними все в порядке.

Националисты вели огонь по Донецку с самого утра. Похоже, их задачей стало сравнять Куйбышевский, Киевский и Петровский районы Донецка с землей. Это Киевский район: прямое попадание в детский сад: посечены стены, повылетали окна, обрушилась крыша. Внутри были только сотрудники.

С утра полыхал завод по производству пленки. Сотрудники даже не успели забежать в укрытия: прятались за деревьями. Всего на территории предприятия было полсотни человек. Говорят — насчитали больше 40 снарядов.

А как только на место приехали пожарные, ВСУ продолжили обстреливать завод. По всей видимости, засекли машину с беспилотника.

Видно — били по пожарной машине. Причем, скорее всего, калибром 152 миллиметра. Даже если судить по пробоине в потолке цеха.

Пожарные смогли выйти из укрытия только тогда, когда закончился обстрел.

Потерь среди личного состава нет. Большая часть оборудования, материалов и уже готовой продукции, по словам начальника охраны, уничтожена, но главное — люди целы.

«Людей вывели, до 30 человек было. Все живые, раненых нет», — сообщил начальник охраны завода Андрей Быстров.

В других местах обстрела были и раненые. Горели предприятия, рынки и дома.

Рядом нет никаких воинских частей, только гражданские объекты. Так ВСУ продолжают террор мирного населения Донбасса. Причем, судя по попаданиям, огонь боевики ведут именно беспокоящий, по квадрату. В течение дня, как это было на железнодорожном вокзале. Мины и снаряды прилетали туда шесть часов.

Рынок полыхает, слышен треск, что-то взрывается, возможно, газовые баллоны. Вот такие осколки съемочная группа нашла рядом с вокзалом С ладонь, еще горячий.