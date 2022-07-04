Зеленский приказал создать администрации в подконтрольных Киеву районах ДНР

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya PravdaUkrainian Presidential Office

В списке значатся 14 населенных пунктов республики.

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в 14 подконтрольных Киеву населенных пунктах Донецкой народной республики.

Они будут созданы в городах Бахмут, Краматорск, Курахово, Лиман, Николаев, Святогорск, Сиверск, Соледарск и Часов Яр, а также в поселках Большая Новоселковка и Черкасское и селах Шахово, Комар и Звановка.

Согласно обнародованному распоряжению Зеленского, главой городской военной администрации Краматорска назначен Александр Гончаренко. Указ вступил в силу со дня опубликования.

ВС РФ совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории. Среди них Волноваха, Мариуполь, Святогорск. Однако обстрелы Донецка со стороны подконтрольных боевикам населенных пунктов Пески, Авдеева и других продолжаются.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев отверг, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, как выглядит с высоты птичьего полета освобожденный Лисичанск.