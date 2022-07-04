Ассистент оператора «ТВ Центра» госпитализирован после атаки ВСУ в Донецке

Ассистент оператора ТВЦ Андрей Алексеев был ранен в Донецке во время обстрела ВСУ

Фото, видео: © ТВ Центр

Во время обстрела города украинской стороной журналист получил несколько осколочных ранений.

Ассистент оператора «ТВ Центр» Андрей Алексеев получил несколько осколочных ранений в результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Об этом сообщили представители телеканала в Telegram. Также было опубликовано видео, на котором журналисту оказывают помощь врачи, а также кадры самой атаки — съемку продолжали под пулями параллельно с поиском укрытия.

Обстрел, в котором пострадала российская съемочная группа, произошел в районе железнодорожного вокзала Донецка. Прежде штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщал, что украинские войска за четыре часа (с 15:00 до 19:00) выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам города 100 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.

«Ассистент оператора Андрей Алексеев получил несколько осколочных ранений. Сейчас его готовят к операции», — сказано в публикации канала «ТВ Центр».

В огне спецоперации по защите Донбасса пострадал ранее корреспондент «Известий» Родион Северьянов, получил пулю в бедро. Несмотря на надпись «Пресса» на бронежилете, украинский снайпер навел прицел на него во время очередного столкновения. Военкор в этот момент помогал раненому офицеру с позывным Гроза, которому прострелили обе ноги.

Журналист перенес операцию, после чего был доставлен в Москву, где ему помогли восстановиться столичные медики. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присуждении орденов Мужества военному корреспонденту «Известий» Родиону Северьянову и его коллеге с Первого канала, специальному корреспонденту Ирине Сокирко.

Специальная военная операция РФ на Украине продолжается с 24 февраля. Ей предшествовало очередное обострение на границах ДНР, Луганской народной республики (ЛНР) и Незалежной и ряд обстрелов со стороны ВСУ. Главы регионов обратились к Москве за помощью. Владимир Путин назвал целями российской армии демилитаризацию и денацификацию киевского режима, а также защиту мирного населения Донбасса, людей, которые терпят «геноцид и издевательства» последние восемь лет.

Ранее, писал 5-tv.ru, Родион Северьянов рассказал, как изменились темы разговоров раненых на Украине военных, с которыми он летел в Москву.