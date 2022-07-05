Диетолог назвала идеальный продукт, который нужно есть на завтрак, чтобы похудеть

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Яйца — незаменимый продукт в рационе, богатый витаминами и антиоксидантами, кроме того употребление их на завтрак способствует сжиганию жира.

Завтрак имеет большое значение в борьбе с лишним весом. И такой доступный продукт, как яйца, согласно данным многочисленных исследований, — идеально подходит на завтрак для сжигания жира. Об этом рассказала диетолог Василиса Пономарева.

По ее словам, яйца богаты витаминами и антиоксидантами, к тому же содержат важные микроэлементы, цинк, железо, селен, высококачественные белки, стимулирующие обмен веществ. Вдобавок ко всему из-за высокого содержания белка и невысокой калорийности яйца отлично насыщают организм, потому что ему требуется много времени и энергии для переваривания продукта.

«Сытный, богатый важными питательными веществами завтрак по утрам сводит к минимуму риск тяги к еде в течение дня. Яйца в этом плане идеальны, поскольку доступны и дают организму много белка, витамины и минералы», — цитирует специалиста МедикФорум.

Тем не менее, предупреждает Пономарева, следует обсудить с врачом ежедневное употребление яиц, если имеются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Также она рекомендовала есть яйца с продуктами, которые богаты клетчаткой, например овощами или орехами, цельнозерновым хлебом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бытует мнение: яйца вредны, так как повышают уровень холестерина в крови, однако китайский сертифицированный диетолог Ли Юаньюань опроверг эту информацию, он считает наоборот: употребление яиц снижает уровень холестерина, главное — знать меру.