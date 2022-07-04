Путин присвоил звание Героя России генералам Лапину и Абачеву

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Звание присвоено за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Президент России Владимир Путин наградил званием Героя России командующего группировкой «Центр» генерал-полковника Александра Лапина и заместителя командующего Восьмой армией Южного военного округа генерал-майора Эледуллу Абачева. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Абачеву Эседулле Абдулмуминовичу, генерал-майору, Лапину Александру Павловичу, генерал-полковнику», — говорится в указе.

С присвоением званий к Путину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу, уточняет RT. Под управлением Лапина и Абачева накануне российские военные замкнули кольцо вокруг Лисичанска.

Оставляя город, украинские боевики бросали не только технику и оружие, но и успели взорвать и разрушить некоторые важные административные здания, в числе которых оказалась мэрия. Как отмечал глава Луганской народной Республики Леонид Пасечник, операция по освобождению Лисичанска была молниеносной.

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