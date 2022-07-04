Тарасов сбегает от жены и проводит ночи в баре с друзьями

Футболист Дмитрий Тарасов был замечен в баре после заявления о проблемах в семье

Фото: Instagram* / tarasov23

Заявившего о проблемах в семье знаменитого футболиста все чаще замечают в шумных компаниях без супруги Анастасии Костенко, которая родила ему троих детей.

Футболист Дмитрий Тарасов бежит из дома и ночи напролет проводит в барах с друзьями, его фото случайные свидетели публикуют в социальных сетях.

Такое поведение спортсмена, лишь подтверждает слухи о серьезном разладе в многодетной семье. Супруги Анастасии Костенко рядом с мужем веселыми вечерами нет. И хотя в своих интервью она не раз отмечала, что не имеет ничего против развлечений мужа и всегда знает, где он и с кем, сплетни неумолимо «разводят» звезд.

Пристальное внимание публики к паре Тарасов усилил заявлением о личных проблемах. Необходимо отдохнуть, переосмыслить отношения и поныть, как жить дальше, делился с подписчиками в соцсетях футболист. Он даже намекал на необходимость «поработать с головой» на благо семьи и ради спасения брака.

Слова Тарасова о кризисе тут же породили слухи — спортсмен завел любовницу. Во-первых, о его не верности неоднократно говорила экс-супруга Ольга Бузова. Во-вторых, за настольными играми в баре Костенко его не сопровождает. В третьих, недавно модель неожиданно уехала к родителям вместе с тремя маленькими детьми, пишет StarHit.ru.

Еще одной версией конфликта знаменитостей издание называет резко снизившиеся заработки футболиста. Покинув «Локомотив», где он получал миллионы евро в год, он не нашел нового клуба, чтобы продолжить карьеру и сохранить финансовое положение. Вместо этого стал чаше появляться в соцсетях, «раскручивать» аккаунты, вероятно, пытаясь монетизировать свою известность.

Тарасов и Костенко поженились в 2018 году. В браке у них родились две дочери Милана и Ева, осенью прошлого года на свет появился мальчик Алексей. У футболиста также есть дочь Ангелина от первой жены Оксаны Пономаренко. В союзе с телеведущей Ольгой Бузовой наследников нет — спортсмен публично заявлял, что нежелание супруги становиться мамой стало одной из причин расставания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего Анастасия Костенко с грудным сыном оказалась в больнице.

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