Кардиолог рассказал о позах для сна, при которых риск тромбоза возрастает

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Не все позы для сна безопасны. Некоторые могут спровоцировать опасный приступ, инсульт, аномальное сердцебиение и даже привести к фатальным последствиям.

Некоторые позы для сна могут быть опасны для здоровья человека. Об этом рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев.

Тромб в организме человека, как правило, безвреден, пока не движется. Большинство из них образуются внутри вен ног, таза, иногда рук, по научному это называется тромбозом глубоких вен.

Если человек спит в горизонтальном положении, то эта поза максимально безопасна с точки зрения движения опасного для здоровья сгустка крови по сосудам, однако сон сидя может спровоцировать проблемы, если кровоток затруднен.

«Сон сидя в кресле может в некоторых случаях повысить риск тромбоза глубоких вен», — цитирует специалиста МедикФорум.

Сгусток крови в конечности возникает в случае, если они был в одном и том же положении в согнутом состоянии в течение нескольких часов.

По словам врача, сон в вертикальном состоянии не должен быть опасным, если человек чувствует себя комфортно и может немного откинуться назад, если такое положение не мешает ему хорошо выспаться.

Кроме того сон на спине может привести к наклону языка и челюсти вниз, что спровоцирует переполнение дыхательных путей, а затем апноэ (остановку дыхательных движений) во сне. Это может привести к серьезным проблемам с сердцем.

«Обструктивное апноэ во сне может также увеличить риск повторного сердечного приступа, инсульта и аномального сердцебиения», — поясняет специалист.

Варфоломеев отмечает: есть свидетельства, что сон на левом боку может влиять на электрические сигналы органа.

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