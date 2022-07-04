«Аферист»: Кудряшов разоблачил мошенника, притворившегося директором Юрия Шатунова

Фото, видео: Яровицын Роман / ТАСС; 5-tv.ru

Представитель погибшего певца сообщил, что после смерти Шатунова найдутся еще люди, желающие приобщиться к его славе.

«Концертный директор» Александр Герасимов — самозванец, заявил в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru директор и продюсер Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов.

«Я не знаю, кто это. Первый раз слышу. Нет такого продюсера в шоу-бизнесе. Это мошенник, сразу вам говорю», — пояснил он.

Представитель погибшего артиста посетовал, что некоторые журналисты в погоне за сенсацией не проверяют информацию и попадаются на удочку нечестных людей, которые хотят получить свою долю славы на смерти звезды.

«Аферист. Если он такой работал, то должен был бок о бок быть с адвокатами все эти три года. Позвоните адвокатам, спросите, кто это», — посоветовал Кудряшов.

Директор Шатунова посоветовал обращаться ко всем вопросам к нему, чтобы избежать появления недостоверной информации про погибшего кумира миллионов россиян.

«Я проработал с Шатуновым более 35 лет, столько вместе люди порой не живут», — добавил представитель певца.

Ранее в СМИ появилось небольшое интервью с человеком, который представился «концертным директором и продюсером», который работал с Юрием Шатуновым. Оказавшийся самозванцем человек рассказал, что перед смертью певец был измотан долгими судами с бывшим напарником Андреем Разиным.

Юрий Шатунов умер 23 июня. Во время отдыха на даче в Подмосковье певец пожаловался на острую боль и спазм в груди. Друзья срочно отвезли его в ближайшую сельскую больницу, откуда бригада реанимации доставила артиста в Домодедово. Однако врачи не смогли его спасти, Шатунов скончался от обширного инфаркта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как себя чувствует и в каком состоянии находится вдова артиста.