Украинские националисты заминировали мосты через реку Крыга в Сумской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм

Очередная провокация ВСУ направлена на дискредитацию действий ВС РФ в глазах мирового сообщества.

Украинские боевики готовят очередную провокацию: они заминировали мосты через реку Крыга. Националисты собираются их подорвать по уже отработанному сценарию для обширного освещения в украинских и западных масс-медиа. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Это делается с целью провокации против ВС РФ, которых украинские националисты хотят обвинить в неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев отверг, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинские националисты готовят провокацию против ВС РФ на одесском кладбище погибших от чумы в XIX веке. В том районе ВСУ разместили боевую технику, реактивные системы залпового огня.

Кроме того, тактика живого щита в отношении собственного населения приобрела беспрецедентные масштабы. По данным Минобороны, все чаще националисты размещают огневые позиции в поликлиниках и других медучреждениях. Один из таких укрепрайонов они оборудовали в центральной больнице Авдеевки.