Несмотря ни на что: как врачи спасают раненых и пострадавших в Лисичанске

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

В городе сейчас работают всего лишь двое специалистов.

Освобожденный накануне от украинских националистов Лисичанск постепенно возвращается к нормальной жизни. горожане без опаски выходят на улицы, а врачи продолжают оказывать помощь всем раненым и пострадавшим после обстрелов ВСУ. Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага лично поучаствовал в эвакуации раненного местного жителя, получившего тяжелое проникающее ранение.

Сейчас в больнице Лисичанска работают всего два врача. На помощь местным специалистам приходят медики из Луганской народной республики. Их с объятиями и радостью в глазах встречают возле лечебного учреждения. Перед тем, как забрать пострадавшего, они уточняют, что именно с ним случилось и сможет ли человек перенести транспортировку.

«Значит у него осколочное ранение.<…> Мы ему капаем антибиотики. Но там нужно конечно хирургическое вмешательство», — сообщил местный врач, который сам передвигается на костылях, приехавшим коллегам.

После осмотра потерпевших врачи ЛНР забрали одного из мужчин, чтобы отвезти в другую больницу, где ему проведут операцию.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о взятии Лисичанска — последнего крупного города, который Киев удерживал, под контроль ЛНР. Российские военные и Народная милиция ЛНР установили полный контроль над территорией и рядом близлежаших населенных пунктов.

Оставляя город, украинские боевики бросали не только технику и оружие, но и успели взорвать и разрушить некоторые важные административные здания, в числе которых оказалась мэрия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Киев готовил экологическую провокацию.