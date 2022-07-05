«Умнее они не стали»: как украинских националистов бьют донецкими «Градами»

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Пока бойцы Донецкой народной республики зачищают родину от националистов, те в ответ бьют по гражданским.

Ожесточенные бои сейчас идут на авдеевском направлении. Именно оттуда уцелевшие украинские формирования каждый день обстреливают Донецк, но теперь сами оказались под мощным огнем «Градов». С передовой — корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Боевая машина РСЗО «Град» с сопровождением выдвигается на стрельбы. Противник на горизонте. Трасса простреливается, но попасть по цели можно только из этих квадратов.

Времени расчет не теряет, пока одни уточняют координаты, другие готовят машину.

Бойцы работают, докручивают башню. Цель сегодняшней атаки — расположения ВСУ в Авдеевке, координаты получены несколько часов назад.

После первых пристрелочных вновь идет связь с отрядом, который наблюдает за Авдеевкой с БПЛА, координаты корректируются.

«Все снаряды ушли, с места нужно сниматься, пошли!» — отходя с точки обстрела, кричит военкор.

Задача выполнена, машины уезжают. А это результат работы: уничтожено большое скопление техники ВСУ. Видимо, в течение дня они предприняли попытку перегруппировки, были замечены и разбиты.

«Идет засечка, моментально работаем, уезжаем. Умнее они не стали — это точно. С нами они не борются, они стреляют по мирным. По нам работает одно орудие, остальное идет по мирным, по Донецку», — поделился с журналистом боец ДНР под позывным «Матвей».

Поэтому за противником постоянно внимательно следят. За день только одно подразделение артиллерии ДНР совершает больше четырех выездов., стараются подавлять огневые точки ВСУ.