Дмитрий Шепелев потерпел неудачу при перевозке собак в самолете

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Шепелев считает, что мир внутри собачьей переноски вовсе не страшный, кроме того там очень просторно, но не смог донести это до своих питомцев.

Телеведущий Дмитрий Шепелев попрактиковал перевоз домашних питомцев на самолете. Неудачно. И не в первый раз. Он неоднократно заявлял о своей любви к собакам и в этот раз 39-летний ведущий рискнул взять с собой двух своих питомцев на рейс из Москвы в Адлер.

Однако перелет вместе с собаками не дался ему легко и ему пришлось резюмировать, что идея — провал, так как его меньшие друзья доставили множество неприятностей. При том, что их хозяин потратил время на тщательную дрессировку перед полетом и даже прихватил с собой собачье лакомство.

«В общем, идея лететь с собаками в очередной раз провалилась. Не помогли ни тренировки, ни успокоительное (для собаки), ни лакомство — ничего. Одна воет — и ничто ее не успокаивает, другая — только папины ручки», — цитирует Шепелева 7дней.ru.

На его вкус, «мир внутри переноски совсем не страшный», и много места внутри. Кроме того, Шепелев даже купил отдельное кресло для своего пса и уточнил: «не тревожьтесь, я в экономе».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Шепелев в седьмую годовщину смерти Жанны Фриске не вспомнил о возлюбленной и не почтил ее память. Вместо этого он в социальной сети объявил, что улетает из Москвы. Ровно так же, как и за несколько дней до смерти, когда певица чувствовала себя уже совсем плохо — телеведущий внезапно забрал их общего сына Платона и уехал на отдых в Болгарию.