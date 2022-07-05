Будто прощалась: жена премьера Австралии распереживалась, отправляя мужа на Украину

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ben Kriemann; Telegram / dimsmirnov175

Энтони Альбанезе несколько дней назад уехал в европейское турне, в рамках которой заедет на Украину. Стране он пообещал поставить новый пакет военной помощи.

Супруга премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе отправила мужа в европейское турне, в рамках которого он посетил Украину. Трогательные кадры прощания моментально разлетелись по сети и стали вирусными.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Пул N3», видно, как супруга перед отъездом крепко обнимает мужа, а после начинает прятать и прикрывать лицо рукой, будто плачет.

К слову, это первый визит Альбанезе на Украину. Незадолго до этого премьер-министр Австралии пообещал вновь предоставить Киеву пакет военной помощи и поддержать страну в Международном суде в рамках рассмотрения иска против РФ. Кроме того, почти шесть миллионов долларов направят на поддержку украинской пограничной службы.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Россия неоднократно предупреждала о последствиях поставок оружия на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал — накачивание Незалежной вооружением никак не способствует продвижению в российско-украинских переговорах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как повлияет отдых военных РФ после освобождения ЛНР на ход спецоперации на Украине.