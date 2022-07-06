Живущая с сыном Наташи Королевой стриптизерша раскрыла семейную тайну певицы

Фото: Instagram* / melissa_foxs_

Слухи о свадьбе Архипа Глушко и стриптизерши Мелиссы Волынкиной появились год назад, когда его бабушка опубликовала видео с внуком.

Невестка Наташи Королевой показала ее единственного 20-летнего сына с обручальным кольцом на пальце, раскрыв тем самым тайну семьи известной певицы, которую скрывали от прессы больше года.

Сын Королевой Архип Глушко уже более года живет со стриптизершей Мелиссой Волынкиной из Новокузнецкой области. Сначала молодые люди жили на чердаке особняка певицы, а недавно съехали в однокомнатную квартиру, за аренду которой платит исполнительница хита «Маленькая страна».

Она не раз говорила о том, как обожает сына и ради него готова на многое, пишет KP.RU.

Слухи о тайной свадьбе сына Королевой и стриптизерши Волынкиной появились год назад, когда бабушка Архипа показала видео, на котором ее внук хвастался обручальным кольцом.

Однако сама Королева уверяла общественность, что ее сын официально не женат: Архип просто живет с Мелиссой и не собирается заключать официальный брак, слишком уж они еще молоды для создания семьи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, более известного как Тарзан, Архип съехал от родителей. О том, как теперь устроен быт звездного наследника, рассказала журналистам сама Королева.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.