Выдающийся социолог Елена Башкирова скончалась в Москве

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Специалист стояла у истоков создания школы социологии в России.

В Москве скончалась выдающийся ученый, социолог Елена Башкирова. Ей было 75 лет. Печальное известие сообщили в пресс-службе Российского экономического университета имени Плеханова.

Что стало причиной смерти, не уточняется. Прощание с социологом пройдет 6 июля в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясенево.

Башкирова воспитала в семье три поколения социологов. Она стояла у истоков создания школы социологии в России. Также была первым ученым секретарем Института социологии Российской академии наук СССР, заведующей сектором международных сравнительных исследований этой организации.

С 1992 года создала собственную исследовательскую компанию. Помимо этого Башкировала была членом международных профессиональных союзов ESOMAR, EAPC, IAPC, ISA, IPSA, WAPOR. Под ее руководством были реализованы сотни крупнейших российских и международных исследовательских проектов, в том числе от Европейской Комиссии (Евробарометр), ЮНЕСКО (Мировые ценности) и другими.

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