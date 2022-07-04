Черный и едкий дым заполонил все небо: ВСУ обстреляли рынок в Донецке

Последствия удара ВСУ по рынку в Донецке сняли с коптера

Фото, видео: Николай Тришин / ТАСС; 5-tv.ru

Последствия атаки сняли с коптера: мощный пожар было видно издалека.

Украинские боевики продолжают атаковать жилые кварталы. На этот раз под удар попал рынок в Донецкой Народной республики. Оператор «Известий» Федор Болтырев запечатлел последствия прилета снаряда ВСУ.

На кадрах с коптера видно, как сразу после попадания снаряда в палатки, они загораются. Огонь распространяется с молниеносной скоростью, а едкий черный дым моментально окутывает небо.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после обстрела в Белгороде погибли четверо человек.