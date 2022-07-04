«Ей очень нужна поддержка»: состояние сестры Фриске стремительно ухудшается

Больная раком двоюродная сестра Фриске сообщила об ухудшении своего состояния

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Родственница умершей от рака Жанны Фриске настроена серьезно в отношении онкологии и хочет пересилить болезнь.

Двоюродная сестра российской певицы Жанны Фриске демонстрирует боевой настрой в преодолении онкологии, Татьяна Гончаренко не собирается сдаваться и хочет вылечиться.

Сейчас девушка находится на лечении в одной из клиник Турции и заявляет, что болезнь на критической стадии развития и ситуация очень напряженная.

«Когда тебе сказали, что у вас очень агрессивный вид рака четвертой степени, но по жизни ты борец и проходишь химию раз в неделю без перерыва до сентября», — написала Татьяна.

instagram* / friske_natalia

Младшая сестра Фриске — Наталья поддержала родственницу и посвятила ей подбадривающие строки, а также попросила подписчиков сделать то же самое.

«Ты сильная, ты справишься, я верю в тебя. Ребят, давайте поддержим Танюшу. Ей очень нужна поддержка сейчас», — написала Татьяна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Фриске собирает деньги на лечение двоюродной сестры Татьяны Гончаренко. Родственница скончавшейся от рака Жанны Фриске рассказала о сборе средств в социальных сетях.

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