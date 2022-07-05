ТОП-16 малоизвестных фактов о фильме «Любовь и голуби»

Фото: Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби», реж. В. Меньшов, 1984 г.

В ходе съемок любимой россиянами комедии «Любовь и голуби» случилось много казусов.

Режиссер Владимир Меньшов умер 5 июля 2021-го. Он снял всего пять картин и вошел в историю как один из самых талантливых режиссеров. Самую популярную картину «Любовь и голуби» россияне называют душевной и любимой. 5-tv.ru рассказывает малоизвестные факты о создании фильма.

«Любовь и голуби» — это пьеса

Фото: Яцина Владимир/Фотохроника ТАСС

Пьесу о жизни деревенской семьи написал драматург Владимир Гуркин. За основу он взял истории из жизни соседей, которые жили в Черемхово. Василия Кузякина действительно пыталась увести из семьи сотрудница предприятия, где работал мужчина. Но Кузякин вернулся домой и остался жить с семьей.

Так как Василий из Черемхово занимался голубями, писатель оставил эту деталь в пьесе. Так как Гуркин сам любил наблюдать за птицами, он вынес в название произведения слово «голуби».

Кузякины обиделись на автора повести

Когда Владимир Гуркин задумал описать жизнь соседской семьи, то спросил у них, согласны ли они на обнародование истории. Кузякины были не против, но попросили заменить имена персонажам.

Гуркин то ли забыл, то ли намеренно не изменил имена. В пьесе главными героями стали Василий и Надежда. Прототипы персонажей обиделись на писателя и долго с ним не разговаривали. Но когда в Черемхово установили памятник героям фильма Владимира Меньшова, настоящие Кузякины уже не могли держать обиду на талантливого соседа.

Владимир Меньшов увидел «Любовь и голуби» с женой

В 80-х Владимир Меньшов искал сценарий, который откликнется в его сердце. Тогда он уже снял молодежную драму «Розыгрыш» и культовый «Москва слезам не верит».

В поисках вдохновения он отправился в театр с супругой, Верой Алентовой, на спектакль по пьесе «Любовь и голуби». Сюжет так сильно понравился Меньшову, что по окончании спектакля он сказал жене, что уже думает о создании фильма по этому сюжету.

Нина Дорошина — Надя Кузякина и в кино, и в жизни

Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби», реж. В. Меньшов, 1984 г.

Известно, что Владимир Меньшов вдохновился спектаклем, в котором играла Нина Дорошина. Причем на сцене актриса исполняла роль Надежды Кузякиной. В общем, была идеальной претенденткой на роль в картине Меньшова.

Но режиссер не сразу утвердил Нину Михайловну. Он считал, что мало снимавшаяся тогда в кино артистка не сможет работать на площадке. На роль Надежды рассматривали Татьяну Доронину и Наталью Кустинскую, но они не смогли воплотить неповторимый характер Кузякиной. Тогда Владимир Валентинович все же позвал Дорошину. А на пробах понял: вот она — идеальная Надюха! Так, благодаря кинороли Нади, Нина Дорошина стала всесоюзной звездой.

Александр Михайлов мог не получить главную роль

Александр Михайлов до участия в картине Владимира Меньшова воплотил образ майора и военачальника Рокоссовского. Поэтому играть простодушного, но обаятельного Василия Кузякина ему было в новинку. Еще на пробы Александр Михайлов пришел в галстуке, из-за чего его сочли слишком серьезным для роли главного героя.

На второй встрече Михайлов вызвал у Меньшова подозрение — режиссер посчитал, что актер не похож на сибиряка и не сможет воплотить его характер. Когда Александр Яковлевич рассказал, что родился и вырос в Забайкалье, режиссер обрадовался и тут же пообещал Михайлову роль.

Владимир Меньшов поссорился с коллегой из-за Михайлова

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На роль Василия Кузякина претендовал Сергей Юрский. Посмотрев пробы, режиссер фильма Владимир Меньшов остался при своем мнении: Васю будет играть Михайлов. Юрскому он предложил роль дяди Мити, комичного персонажа-соседа, который чуть было не «похоронил» супругу ради рюмки.

Юрский согласился, а вот его друг Александр Фатюшин на режиссера обиделся. Он не разговаривал с Меньшовым до премьеры фильма. Когда картину показали, Фатюшин оценил мастерство Михайлова и сказал Меньшову: «Ты победил».

В доме Кузякиных жили во время съемок

Владимир Меньшов искал место для съемок в Забайкалье, но никак не мог найти подходящий дом. Идеальное место нашлось в Медвежьегорске в Карелии. Меньшов отправился к хозяевам, чтобы получить разрешение на съемку. Те согласились предоставить дом, но предупредили: жить не у кого, поэтому снимать придется с их присутствием.

К домику по просьбе режиссера за счет съемочной группы пристроили летнюю кухню и голубятню, которые позже остались хозяевам. В перерывах между съемками хозяева дома ухаживали за огородом, кормили голубей. С выходом картины дом стал таким популярным, что в Медвежьегорск съезжались туристы. Та самая семья, которая жила в коттедже, продала недвижимость. В 2010-м случилось несчастье: дом сгорел. Новые владельцы восстановили голубятню.

Дядя Митя и баба Шура были супругами и в жизни

Сначала Владимир Меньшов искал на роли соседей Кузякиных актеров в возрасте: рассматривал Евгения Шутова из фильма «Место встречи изменить нельзя». Но когда увидел Сергея Юрского на пробах, тут же предложил артисту роль.

Сыграть супругу деда Мити, бабу Шуру, предложили актрисе Наталье Теняковой. Будучи женой Юрского в жизни, Тенякова не сразу согласилась на роль — переживала, что будучи коренной петербурженкой, не справится с ролью деревенской жительницы. Но когда стало известно, что работать предстоит в Карелии, заядлая грибница Тенякова согласилась. Так петербургские интеллигенты Сергей Юрский и Наталья Тенякова воплотили в кино жизнь жителей деревни дядю Митю и бабу Шуру.

Молодые Юрский и Тенякова сыграли пенсионеров

Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби», реж. В. Меньшов, 1984 г.

На момент съемок фильма Наталье Теняковой было 38 лет, а Сергею Юрскому — 47. Чтобы «состарить» актеров, гримеры работали с лицами по несколько часов. Юрскому приклеивали бороду, подкрашивали пряди, предоставляли мешковатую заношенную одежду.

Тяжелее пришлось Теняковой: лицо покрывали специальной пленкой. Когда она высыхала, то стягивала кожу — в итоге на лице появлялись многочисленные морщины. В конце съемочного дня пленку сдирали чуть ли не с кожей. Такие операции испортили кожу актрисы, но ради искусства Тенякова была готова на эти подвиги любые. После премьеры картины артистов еще долго останавливали на улицах, благодарили за роли и даже спрашивали, как поживают Кузякины.

Гурченко могла не сыграть Раису Захаровну

На роль Раисы Захаровны претендовали Татьяна Доронина, Ольга Яковлева и Наталья Кустинская. Но самой органичной оказалась Людмила Гурченко. Изначально Раиса Захаровна должна была появиться лишь в одном эпизоде, но ради прославленной актрисы переписали сценарий.

Так как в пьесе Гуркина о персонаже было мало информации, Меньшов и Гурченко сами придумывали особенности персонажа. На съемочную площадку пригласили женщину, которая увлекалась потусторонними силами, и записывали ее рассказы об экстрасенсах и телекинезе. А Людмила Гурченко привела на съемки любимую собаку (которая снялась в роли домашнего питомца разлучницы) и предложила заставить квартиру Раисы кактусами.

Роль в «Любовь и голуби» стала единственной для «отцовой заступницы» Оли

Актриса Лада Сизоненко, сыгравшая младшую дочь Олю, воспринимала работу в кадре близко к сердцу. В сцене возвращения Василия домой девочка плакала по-настоящему, а после окончания съемочного дня еще трое суток не могла успокоиться. Меньшов был очень доволен актрисой и отмечал ее талант.

Ладе предлагали работать в кино, но она не соглашалась. Оля из «Любовь и голуби» стала единственной ролью актрисы — за съемки родителям девочки заплатили тысячу рублей, и они потратили гонорар на одежду для девочки.

«Людка» уехала в Германию

Исполнительница роли старшей сестры Люды связала жизнь с творчеством. Янина Лисовская снялась в нескольких проектах, занялась режиссерской работой и вела курсы актерского мастерства. В 90-х актриса познакомилась с немецким режиссером, вышла за него замуж и уехала в Германию. Роль Люды она считает одной из лучших своих актерских работ.

Но настоящая Люда Кузякина немного обиделась на создателей фильма. В картине Людка живет у родителей после расставания с мужем. Настоящая Кузякина действительно вышла замуж за «городского» парня и уехала с ним из деревни, но не расставалась. После премьеры картины весь город сплетничал, что Людка на самом деле вернулась домой, а про счастливую жизнь соседям соврала.

Температура воды всего 14 градусов

Сцену, когда Василий и Раиса Захаровна купаются в море, снимали в Батуми. Так как съемки пришлись на ноябрь, температура воды была всего 14 градусов. Людмила Гурченко, которая очень не любила холод, с трудом согласилась плавать в воде с такой низкой температурой.

Актриса надеялась на пару дублей, но во время сцены в воде Александр Михайлов оказался на грани жизни и смерти. В холодной воде актрисе пришлось помогать коллеге, поэтому съемки затянулись. В знак благодарности за терпение Владимир Меньшов прыгнул в холодную воду в конце съемочного дня.

Александр Михайлов чуть не погиб на съемках

Фото со съемок фильма «Любовь и голуби», реж. В. Меньшов, 1984 г.

Сцену, где Василий открывает дверь и оказывается из деревни на курорте, снимали несколько раз. В первом дубле водолазам необходимо было быстро снять костюм Михайлова под водой, чтобы он вынырнул только в плавках. Пока костюм снимали, актер запутался — намокший галстук стал на нем затягиваться и чуть не задушил артиста. С перепугу Александр Михайлов начал драться с водолазами, но те быстро разрезали удавку, и актеру удалось выплыть наружу.

Испуганный артист забыл слова, и ситуацию спасла Людмила Гурченко.

«Ешкин кот, Саша!.. Осторожнее, товарищ, вы меня забрызгали! Я уже мокрая вся с головы до ног», — парировала Гурченко, плавая в воде.

В следующем дубле актер снимался в наскоро зашитом галстуке — костюм удалось быстро снять, и дубль наконец получился.

Меньшов носил парик Гурченко

Так как прическа Гурченко немного не подходила по стилю ее героине (была слишком короткой), актриса носила в кадре парик. Но мало кто знает, что у парика получилось больше экранного времени, чем у артистки!

Дело в том, что парик задом наперед ради смеха надевал Владимир Меньшов. В парике режиссер говорил между сценами: «Фигура вторая, печальная» и «Фигура третья, разлучная».

«Любовь и голуби» могли отложить «на полку»

Фото со съемок фильма «Любовь и голуби», реж. В. Меньшов, 1984 г.

Руководство Госкино было настроено против фильма. По мнению чиновников, в картине показан негативный образ российских деревень, пропагандируют алкоголизм и семейную неверность. Меньшову порекомендовали сократить картину, особенно советовали вырезать сцены с бабой Шурой и дядей Митей.

Меньшов отказался сокращать фильм и как мог защищал свою работу. В итоге его отстранили от собственной картины, «Любовь и голуби» дали монтировать другому человеку. Из фильма пропали все сцены с выпивкой, много сцен с дядей Митей. На выходе получилась несмешная картина, которой удивились даже цензоры.

Чиновники попросили Меньшова вернуться к работе над картиной. Режиссер согласился и пошел на компромисс: убрал сцены с алкоголем, сократил сцену в баре, убрал последнюю сцену, где Василия должен был бить крыльями голубь.