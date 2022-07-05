Певица Лолита показала переводные тату, которые она купила в Болгарии

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Telegram / lolitamilyavskaya

Лолита Милявская записала видео, где продемонстрировала татуировки в двух местах, при этом она сочилась восторгом и радостью.

Российская певица Лолита Милявская в возрасте 58 лет похвасталась двумя свежими татуировками: на шее и на предплечье.

Находясь в постели без одежды и прикрываясь одеялом, Лолита погладила себя по шее в месте, где расположена татуировка, и с неприкрытым восторгом сказала: «С татуировками».

Перед этим она пожелала подписчикам спокойной ночи. Судя по тусклому свету, Лолита готовилась ко сну.

Однако она сразу же призналась, что это не настоящие татуировки, а всего лишь переводные картинки, которые она нашла в Болгарии.

«Нашла в Болгарии переводные картинки и счастлива, на неделю хватит, потом мочалка и все как было», — написала Лолита в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в купальнике все получается с огоньком — так считает певица Лолита. Она предстала перед поклонниками в откровенном образе: выложила видео в черном купальнике с внушительным декольте.