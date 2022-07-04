Патологоанатом заявил о возможной ошибке родственников Нарцисса на похоронах: «Это будет ужас!»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Тело покойного артиста сейчас может находится в обезображенном состоянии. Но из-за чего? Кто виноват на самом деле?

Врач-патологоанатом назвал ошибку, которую родственники Пьера Нарцисса могли допустить после его смерти. Семья покойного артиста захотела перевезти тело певца на родину — в Камерун. Однако после прощания в Москве (которое переносилось два раза) и сбора денег на транспортировку гроба прошло много времени. Как отметил эксперт Александр Эдигер, с телом за этот затянувшийся период могли произойти жуткие процессы.

«Если не были проведены специальные мероприятия и не были соблюдены условия хранения тела (заморозка после бальзамирования), то тело находится на стадии разложения. В любом случае если не были проведены процедуры, то разложение неизбежно», — объяснил патологоанатом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Также Александр Эдигер подчеркнул, что человеческое тело может разложиться всего за несколько часов, что вполне могло произойти с покойным Пьером Нарциссом.

«Скорость разложения зависит от массы факторов: чем человек болен, какова была влажность и температура окружающей среды. Даже в условиях „холодильника“ собственные ферменты организма, в первую очередь, панкреатические, вызывают кошмарное обезображивание в течение трех-четырех часов», — рассказал эксперт.

Как отметил врач, остается неизвестным тот факт, произведено ли вскрытие. По словам патологоанатома, если этого не было сделано, то «это будет ужас».

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